وأظهرت الفيديوهات استهدافا لبرج فلسطين المكون من 14 طابقا في حي الرمال بمدينة غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي: "قامت طائرات مقاتلة مؤخرا بمهاجمة بنيتين تحتيتين عسكريتين داخل مباني شاهقة يستخدمها كبار أعضاء منظمة حماس الإرهابية لتنفيذ عمليات إرهابية".

من جانبها، قالت حركة حماس ردا على استهداف البرج: "أما وقد قام الاحتلال بقصف برج فلسطين وسط مدينة غزة فعلى تل أبيب أن تقف على رجلٍ واحدة وتنتظر ردنا المزلزل".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أكدت مقتل ما لا يقل عن 100 إسرائيلي وإصابة أكثر من 908 آخرين، من جراء الهجوم الصاروخي وعمليات التسلل التي نفذها مسلحو حماس.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في مؤتمر صحفي، أن حركة حماس احتجزت مدنيين وجنودا إسرائيليين رهائن.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى في القيادة الشمالية.

وكانت إسرائيل بدأت في وقت سابق قصفا جويا على قطاع غزة، استهدف مواقع لحركة حماس، مما أدى إلى مقتل وإصابة مئات الفلسطينيين.