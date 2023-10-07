وقالت حماس في بيان، مساء السبت، إنها نفذت هجوما منسقا متزامنا على أكثر من 50 موقعا في فرقة غزة والمنطقة الجنوبية للجيش الإسرائيلي، مما أدى إلى إسقاط دفاع الفرقة.

وأضافت الحركة أنها لا تزال تخوض معارك في 25 موقعا حتى مساء السبت، مشيرة إلى أن القتال حاليا يدور في قاعدة "رعيم" الإسرائيلية، مقر قيادة فرقة غزة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أكدت مقتل ما لا يقل عن 100 إسرائيلي وإصابة أكثر من 908 آخرين، من جراء الهجوم الصاروخي وعمليات التسلل التي نفذها مسلحو حماس.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في مؤتمر صحفي، أن حركة حماس احتجزت مدنيين وجنودا إسرائيليين رهائن.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى في القيادة الشمالية.

وكانت إسرائيل بدأت في وقت سابق قصفا جويا على قطاع غزة، استهدف مواقع لحركة حماس، مما أدى إلى مقتل وإصابة مئات الفلسطينيين.