ويبدو أن المدينة كانت من أوائل أهداف الحركة، فمنذ الصباح شهدت معارك سيطر فيها مسلحون من حماس على مركز شرطة وسيارات تابعة له.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن عددا من الجرحى سقطوا خلال اشتباكات بين القوات الإسرائيلية ومسلحين، عند مركز شرطة سديروت.

وفي بداية الهجوم، قال الجيش الإسرائيلي إن عددا من المسلحين الفلسطينيين تسللوا إلى إسرائيل من قطاع غزة، وكشفت مقاطع صورها هواة ونشرت على منصات التواصل الاجتماعي ما يبدو أنهم مسلحون داخل سديروت.

وقال مصور من "رويترز" إنه شاهد عددا من الجثث في شوارع المدينة، بينما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل 5 مسلحين فلسطينيين في سديروت، مشيرة إلى إضرام النار في بعض المنازل.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على منصة "إكس"، "تويتر" سابقا، انتشارا للقوات الإسرائيلية في أحد شوارع المدينة، ومداهمات لبعض الأبنية.

ماذا حدث في صباح السبت؟