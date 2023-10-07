وقالت القناة 12 الإخبارية الإسرائيلية: "قُتل ما لا يقل عن 100 إسرائيلي وأصيب أكثر من 908 آخرين".

وفي وقت سابق، أعلنت القناة 14 العبرية سقوط 40 قتيلا و750 جريحا في العملية التي شنتها حركة حماس.

من جهتها، كشفت وزارة الصحة الفلسطينية أن 198 فلسطينيا قتلوا على الأقل وأصيب أكثر من 1600 آخرين، في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

ماذا حدث في صباح السبت؟