جاء ذلك بعد أن أنهت الشرطة الإسرائيلية جلسة تقييم أمني، حول تطوّرات الأوضاع في قطاع غزة .

ويعني القرار إعطاء الشرطة الإسرائيلية صلاحيات إضافية، وسيدخل حيز التنفيذ في ساعات المساء.

وقال بن غفير في بيان إن إعلان الطوارئ يهدف إلى منع حدوث مواجهات في البلدات الإسرائيلية.

ماذا حدث في صباح السبت؟