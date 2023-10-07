ويظهر في الفيديو عدد من المسلحين الفلسطينيين وهم يقتادون على متن سيارة رباعية الدفع، مجندة إسرائيلية مكبلة اليدين، وبدا من خلال المقطع القصير أنهم يستعدون لنقلها إلى مكان آخر.

وقالت تقارير محلية إنه جرى اقتياد المجندة الأسيرة إلى غزة، مشيرة إلى أنها تنتمي إلى "كتيبة 869".

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية وإسرائيلية، السبت، أن حركة حماس أسرت عشرات الإسرائيليين، فيما تدور اشتباكات مسلحة في عدة مواقع بمستوطنات غلاف غزة.

وأبلغ إسرائيليون عن عشرات المفقودين من المستوطنات.

ماذا حدث في صباح السبت؟