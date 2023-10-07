أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، السبت، أن البنتاغون يتعهد بـ"ضمان حصول إسرائيل على ما تحتاج إليه للدفاع عن نفسها وحماية المدنيين من العنف العشوائي والإرهاب"، في أعقاب شنّ حركة حماس هجوما.