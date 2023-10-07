وفي الفيديو، يمكن رؤية المبنى مدمرا بالكامل والنيران ما تزال مشتعلة في بعض أجزائه.

وجاءت الضربة ضمن العملية المباغتة التي شنتها حركة حماس، صباح السبت، والتي شملت إطلاق صواريخ وتسلل مسلحين إلى داخل إسرائيل.

وتوعدت إسرائيل منظمة حماس بـ"دفع ثمن باهظ لأفعالها".

ماذا حدث في صباح السبت؟