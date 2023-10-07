وأظهرت بيانات موقع "فلايت رادار 24" توقف حركة الملاحة الجوية فوق منطقة جنوب ووسط إسرائيل.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن انقطاع التيار الكهربائي في مستوطنات غلاف غزة.

وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إن الحكومة فوجئت بالهجوم الذي شنته حركة حماس صباح السبت، واصفة ما حصل بـ"فشل استخباراتي خطير".

وأضافت الصحيفة في تقرير لها كتبه متحدث سابق باسم الجيش الإسرائيلي، أن "إسرائيل تعيش حربا صعبة ذات خصائص لم تعرفها من قبل، ومفاجأة كاملة بعدد غير قليل من القتلى والجرحى والأسرى والمختطفين".

ماذا حدث في صباح السبت؟