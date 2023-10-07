وانتشر على مواقع الإنترنت والصفحات الاجتماعية مقطع الفيديو، الذي يظهر لحظة إصابة دبابة إسرائيلية بصاروخ موجه. ويمكن رؤية الدخان يتصاعد والحريق، الذي اشتعل إثر الانفجار.

وجاء الهجوم ضمن العملية المباغتة التي شنتها حركة حماس، صباح السبت، والتي شملت إطلاق صواريخ وتسلل مسلحين إلى داخل أراضي إسرائيل.

وتوعدت إسرائيل منظمة حماس بـ"دفع ثمن باهظ لأفعالها".

ماذا حدث في صباح السبت؟