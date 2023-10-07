بين التنديد والدعوة للتهدئة وضبط النفس، علقت عدة دول على الهجوم الذي نفذته حركة حماس على إسرائيل، السبت، وتضمن إطلاق صواريخ وعمليات تسلل ومواجهات على الأرض.