ويظهر الفيديو، الذي لم يتسن لـ"سكاي نيوز عربية" التحقق منه، ما يشبه طائرة شراعية، وهي آلة بدون محرك تحملها الرياح، للعبور إلى منطقة في جنوب إسرائيل، في وقت مبكر من السبت.

ونفذ الجناح المسلح لحركة "حماس"، صباح السبت، عملية مشتركة، شملت إطلاق صواريخ وتسلل مسلحين من قطاع غزة إلى داخل إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان: "تسلل عدد من الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية من قطاع غزة"، مضيفا أنه طُلب من سكان المنطقة المحيطة بقطاع غزة البقاء في منازلهم.

وأضاف: "ستدافع قوات الدفاع الإسرائيلية عن المدنيين الإسرائيليين، وستدفع منظمة حماس الإرهابية ثمنا باهظا لأفعالها".

وذكرت خدمات الطوارئ أن امرأة إسرائيلية قُتلت، بينما انتشرت طواقم الإسعاف في المناطق المحيطة بقطاع غزة ودوت صفارات الإنذار في أنحاء إسرائيل.