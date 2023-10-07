ورصد مقطع فيديو قصير اشتباكات بين جنود إسرائيلين ومسلحين داخل المدينة الواقعة شمالي قطاع غزة.

وصباح السبت، أطلقت عشرات الصواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، مما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار من الغارات الجوية في أنحاء البلاد.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن عددا من المسلحين الفلسطينيين تسللوا إلى إسرائيل من قطاع غزة، وأمرت السكان على طول المنطقة الحدودية بالبقاء في منازلهم.