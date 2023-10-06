قال عضو المجلس الرئاسي في مجلس سوريا الديمقراطية، حكمت حبيب في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، الجمعة، إن الهجوم الجوي التركي على مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" يتركز على المنشآت المدنية، التي يستفيد منها السكان.