ورحب رئيس دولة الإمارات خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي برئيس الحكومة اللبنانية، معربا عن تمنياته للبنان أن ينعم بالاستقرار والأمن والازدهار وتحقيق التنمية التي تلبي تطلعات شعبه الشقيق.

بحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات خاصة التنموية والاقتصادية وغيرها من الجوانب التي تخدم مصالح البلدين.

واتفق الجانبان على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة افتتاح سفارة دولة الإمارات في بيروت، وتشكيل لجنة مشتركة لوضع آلية لتسهيل إصدار تأشيرات دخول اللبنانيين إلى دولة الإمارات.

وأطلع نجيب ميقاتي رئيس الإمارات على التطورات على الساحة اللبنانية والجهود المبذولة لإيجاد حلول للتحديات التي يواجهها على مختلف المستويات.

وتبادل الشيخ محمد بن زايد ورئيس الحكومة اللبنانية وجهات النظر بشأن عدد من القضايا العربية والدولية الراهنة.

وأكد رئيس الإمارات خلال اللقاء متانة العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات ولبنان.. مشيرا إلى أن الإمارات كانت ولا تزال إلى جانب الشعب اللبناني منذ عهد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وشدد الشيخ محمد بن زايد على موقف دولة الإمارات الثابت تجاه وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه ووقوفها الدائم مع شعبه الشقيق.. مؤكدا أن موقف الإمارات تجاه لبنان يقوم على دعم كل ما يحفظ أمنه واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه وما يحقق مصلحة شعبه في التنمية والازدهار.

وأعرب الشيخ محمد بن زايد عن تمنياته للبنان الشقيق وشعبه الازدهار والاستقرار والوفاق.. وقال: "إننا نريد أن نرى لبنان قوياً متماسكاً وطرفاً فاعلاً في محيطه العربي والإقليمي والدولي".

من جانبه عبر نجيب ميقاتي عن شكره وتقديره لصاحب السمو رئيس الدولة للدعم المستمر الذي يحظى به لبنان من قبل الإمارات وكان له الأثر الطيب في نفوس الشعب اللبناني مشيراً إلى أن مواقف دولة الإمارات الأخوية الأصيلة والدعم الذي قدمته إلى لبنان خلال المراحل السابقة أسهم في تعزيز قدرته على مواجهة العديد من التحديات.