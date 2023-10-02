وقال السيسي خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن": "ألبّي نداء المصريين وسأرشح نفسي للانتخابات الرئاسية لاستكمال حلم بناء الدولة".

ودعا الرئيس المصري مواطنيه لأن "يجعلوا الانتخابات المقبلة بداية حقيقية لحياة سياسية تشهد تعددا وتنوعا.

وقال السيسي: "وجهت الحكومة للعمل على دراسة حزمة المقترحات التي أفرزها الحوار الوطني، ونجدد العهد للعمل من أجل استكمال أحلامنا في بناء الوطن القائم على أسس العدالة ودولة المؤسسات".

وأوضح أن الحكومة تسعى لتطوير الحياة السياسية والحزبية في مصر، وقال: "نخوض معركة البناء وإرادة المصريين هي المحرك الرئيسي لبناء دولتنا العصرية".