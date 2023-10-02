كما وجه بتشكيل لجنة من الاستشاريين للوقوف على أسباب الحريق فضلاً عن مراجعة السلامة الإنشائية للمبنى لاستعادة كفاءته في أقرب وقت.

وقال مراسل سكاي نيوز عربية سمير عمر من أمام مبنى مديرية أمن الإسماعيلية: