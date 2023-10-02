وأظهرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي مبنى المديرية وقد اشتعلت فيه النيران.

وأشارت وسائل إعلام مصرية إلى محاولات من قوات الدفاع المدني للسيطرة على الحريق، ومنع امتداده، ولم يصدر بيان رسمي حتى الآن يكشف سبب الحريق.

وقال شاهدان لرويترز، إن سيارات الإطفاء وصلت إلى مكان الحريق لكنها تواجه صعوبات على ما يبدو في السيطرة على النيران.

وحسبما ذكرت رويترز نقلا عن مصادر في الدفاع المدني، فإن الحريق تسبب في انهيار أجزاء من مبنى مديرية الأمن.