وقامت القوات المسلحة الملكية بإنشاء مستشفيين ميدانيين طبيين - جراحيين إضافيين في منطقتي مجاط بإقليم شيشاوة وإيغرم بإقليم تارودانت (جنوب). وتأتي هذه المبادرة تنفيذا لتعليمات من العاهل المغربي، الملك محمد السادس.

ووفق بيان لقيادة الجيش، فقد تم رفع عدد المستشفيات الميدانية الطبية-الجراحية التي تم إنشاؤها إلى أربعة، وهذا سيساهم في تقديم دعم ومساعدة طبية للمجتمع المحلي، خاصةً مع اقتراب موسم الشتاء.

وكشف المصدر ذاته أن المستشفيين الميدانيين الطبيين-الجراحيين الأوليين قاما بأكثر من 121 عملية جراحية وقدما أكثر من 25 ألف خدمة طبية متخصصة، بما في ذلك خدمات التطبيب عن بعد، التي يقدمها أطباء متخصصون من المستشفيات العسكرية.

ومنذ أن ضرب الزلزال مناطق متفرقة من المغرب، سخّرت القوات المسلحة الملكية وسائل وإمكانيات مهمة في عمليات الإنقاذ وإيصال المساعدات جوا إلى المناطق المتضررة.

كما قام الجيش المغربي بتزويد المناطق المتضررة من الزلزال بمخابز متنقلة ضخمة، في خضم الجهود المبذولة لتخفيف آثار فاجعة زلزال الحوز على المتضررين.