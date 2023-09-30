وتابع فاضل: "نحن في طور إعداد خطة لصيف 2024، وأيضا سنعطي رقما حقيقيا ودقيقا، وسنكون ملتزمين به كما فعلنا خلال الصيف الماضي".

وقال فاضل في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "كل عقود الربط مع دول الجوار ماضية بشكل صحيح"، لافتا الى أن "الربط الأردني أنجز بالكامل بين الدولتين من خلال الحدود وخلال الأيام القادمة سنطلق التيار".

كما أشار الى أن "الربط الخليجي السعودي ماض بشكل صحيح، ولا توجد أي مشكلة".

وبين وزير الكهرباء العراقي أن "الوزارة أعطت وعودا سنة 2023 في أن تكون كميات الطاقة المجهزة للصيف 24 ألف ميغاواط، وهذا ما تم تحقيقه خلال الصيف، ونحن في طور إعداد خطة لصيف 2024، وأيضا سنعطي رقما حقيقيا ودقيقا، وسنكون ملتزمين به كما فعلنا خلال الصيف الماضي".