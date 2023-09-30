خلال افتتاح مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز" والمقام في العاصمة الإدارية الجديدة ، وجه السيسي سالة للشعب المصري قائلا: "كلمة واحدة عاوز أقولها للناس.. عندكم فرصة في الانتخابات الرئاسية اللى جاية.. عندكم فرصة للتغيير.. اللي ليه حاجة هياخدها".

يذكر أن الانتخابات الرئاسية في مصر ستجرى في الفترة 10 إلى 12 ديسمبر المقبل، ومن المتوقع إعلان نتائج الانتخابات في 18 ديسمبر، وفي حال اللجوء إلى جولة ثانية ستعلن النتائج النهائية بموعد أقصاه 16 يناير 2024.

مؤتمر حكاية وطن

وعقب وصول السيسي إلى مقر انعقاد مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز" بالعاصمة الإدارية الجديدة، أكد أن المؤتمر الذي سيستمر لمدة 3 أيام، "سيحكي قصة مصر".

وقال السيسي: "اليوم سنحكي حكاية مصر منذ 2011 حتى الآن"، مضيفا أنه "من المهم أن تعرفوا ما معنى أن تقابل دولة واحدة تحديات كبيرة، كانت كفيلة بإنهاء دول لم تقف على حالها حتى الآن".

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن نمو بلاده لن يكون "بالكلام فقط"، وأنه مستند على التضحية والإخلاص والشقاء.

وتابع الرئيس المصري: "تكراري لهذا الكلام كثيرا للتذكرة وليكون ذلك أمام الله سبحانه وتعالى، أنا كررت هذا الكلام 100 مرة، أن البلاد لا تعيش ولا تنمو وتكبر إلا بالعمل والشقاء والتضحية والإخلاص والأمانة وليس بالكلام فقط".