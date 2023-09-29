وكان الجيش البحريني أعلن في وقت سابق أن اثنين من أفراده استشهدا وأصيب آخرون، في هجوم بطائرات مسيّرة شنه الحوثيون، الإثنين.

وذكر الجيش في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، مساء الجمعة: "تنعى القيادة العامة لقوة دفاع البحرين الملازم أول حمد خليفة الكبيسي من رجالها البواسل، الذين قدموا أرواحهم فداء للواجب الوطني المقدس".

وتابع البيان أن الكبيسي "استشهد الجمعة متأثرا بجروحه الخطيرة، نتيجة الهجوم العدائي الحوثي الغادر الذي جرى صباح يوم الإثنين، خلال تأدية الشهيد لواجبه الوطني المقدس ضمن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، المشاركة في عمليات إعادة الأمل والمرابطة على الحدود الجنوبية للسعودية للدفاع عن حدودها".

وفي السياق ذاته، دان أعضاء مجلس الأمن الدولي "بأشد العبارات" الهجوم الحوثي بطائرات مسيّرة على أفراد بالقوات المسلحة البحرينية.

وذكر بيان صحفي صادر عن أعضاء مجلس الأمن، أن "الهجوم يعد تهديدا خطيرا لعملية السلام والاستقرار الإقليمي، بما في ذلك في اليمن".

ودعا أعضاء مجلس الأمن الحوثيين إلى إنهاء جميع الهجمات الإرهابية، وجددوا الإعراب عن قلقهم بشأن استهداف البنية التحتية المدنية في مدن بالمنطقة الحدودية الجنوبية في السعودية.