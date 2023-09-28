قتل وأصيب عدد كبير من الأشخاص في أم درمان، الخميس، إثر سقوط قذائف أطلقتها قوات الدعم السريع على مواقع للجيش في محطة للحافلات، حسبما قال شهود لـ"فرانس برس".
وأكد الشهود أن "القذائف دمرت 3 حافلات محملة بالركاب" في محطة تقع شمالي أم درمان، الضاحية الشمالية الغربية للعاصمة السودانية.
ولم يعرف بعد عدد الضحايا على وجه الدقة، لكن بعض الشهود تحدثوا عن دفن قرابة 20 شخصا.
النزيف مستمر
- منذ اندلاع المعارك التي تركزت في العاصمة وإقليم دارفور غرب البلاد، قتل نحو 7500 شخص من بينهم 435 طفلا على الأقل بحسب بيانات رسمية، في حصيلة يرجح أن تكون أقل بكثير من عدد الضحايا الفعلي للنزاع.
- اشتعلت الحرب في منتصف أبريل الماضي، بسبب النزاع على السلطة بين الجيش وقوات الدعم السريع.
- حتى الآن فشلت كل الجهود الدبلوماسية التي قامت بها أطراف عدة من بينها الولايات المتحدة في وقف القتال.
- الخميس أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على وزير الخارجية السوداني السابق علي كرتي، على خلفية اتهامه بعرقلة مساعي التوصل الى اتفاق لوقف النار يضع حدا للنزاع.
- يشغل كرتي حاليا منصب الأمين العام للحركة الإسلامية في السودان، وتولى وزارة الخارجية بين عامي 2010 و2015 في عهد الرئيس المخلوع عمر البشر.
- سبق لواشنطن وأطراف غربية أخرى أن فرضت عقوبات على أفراد وشركات على صلة بالنزاع في السودان، لكن محللين يشككون في جدوى العقوبات على الجيش وقوات الدعم السريع.