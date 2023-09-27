استقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في القاهرة، الأربعاء، أمين مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، وبحث معه العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.