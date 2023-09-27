أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الأربعاء، الحداد العام في جميع أنحاء العراق لمدّة 3 أيام، عزاءً في الضحايا الذين سقطوا في حادث حريق الحمدانية بمحافظة نينوى، الذي راح ضحيته أكثر من 100 شخص.