رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، قال إن تنظيم داعش لم يعد يشكل تهديداً للدولة العراقية، وبالتالي لم تعد هناك أي ضرورة للتحالف الدولي الذي تشكل لمواجهة التنظيم الإرهابي.

وخلال مقابلة صحفية وصف السوداني تنظيم داعش الإرهابي بأنه لم يعد سوى مجموعات، مطاردة في الصحراء، ولا يشكل تهديداً للعراق.

وأشار إلى أن بلاده لم تعد بحاجة لقوات قتالية سواء من الولايات المتحدة أو من بقية دول التحالف الدولي.

كما كشف رئيس الوزراء العراقي أن اجتماعا سيعقد مع الجانب الأميركي خلال الشهر الجاري، لبحث العلاقات الثنائية وسبل التعاون بين الجانبين.

فهل أصبح العراق في مأمن من تهديد التنظيم الإرهابي؟ وهل ينتهي قريبا دور التحالف الدولي في البلاد؟

معنا من بغداد المستشار السابق في وزارة الدفاع العراقية معن الجبوري:

لا يمكن أن نسلم بأن الحاجة انتفت لوجود التحالف الدولي والوجود الأميركي في العراق.

قبل أيام حدثت عملية مشتركة بين القوات العراقية وقوات فرنسية من ضمن التحاف ضد مجاميع من داعش.

داعش ينشط في مناطق ويخفت في مناطق مستغلا الظرف السياسي والأمني.

التحالف الدولي موجود وفق اتفاقات استراتيجية، ولا يمكن القول أن الحاجة انتفت للتعاون الدولي لمكافحة الإرهاب.

وعضو ائتلاف دولة القانون وائل الركابي: