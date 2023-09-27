ووقع الحريق المحدود في المطبخ، ووصف المسؤول عملية الإجلاء بأنها إجراء احترازي روتيني، قائلا إن النزلاء عادوا بأمان إلى غرفهم.

ويقع الفندق في المنطقة الخضراء الشديدة التحصين ببغداد، والتي يوجد بها البرلمان والعديد من المباني الحكومية والسفارات الأجنبية.

وشهد العراق كذلك اليوم الأربعاء، حادثا مأساويا وقع داخل قاعة للأعراس بمحافظة نينوى، وأسفر عن سقوط أكثر من 450 شخصا بين قتيل وجريح وفق الدفاع المدني العراقي.

وأفاد بيان صادر عن الدفاع المدني العراقي بأن المعلومات الأولية تشير "إلى استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف مما أشعل النيران داخل القاعة بادئ الأمر، وانتشر الحريق بسرعة كبيرة وفاقم الأمر الانبعاثات الغازية السامة المصاحبة لاحتراق ألواح الإيكوبوند البلاستيكية سريعة الاشتعال والذي تسبب بوقوع ضحايا وإصابات بين العوائل، وتم فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية للتأكد من أسباب اندلاع الحريق وفق الإجراءات القانونية المتبعة".

من جانبه أشار المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر إلى أن "الإحصائية الأولية نقلا عن دائرة صحة نينوى هي 100 حالة وفاة و150 إصابة"، بينما ذكرت وسائل إعلام عراقية أن أكثر من 120 قتيلا و250 جريحا سقطوا في الحريق.