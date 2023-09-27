وتظهر في الفيديو آثار الدمار الكبير الذي لحق بقاعة الأعراس، حيث اندلع حريق أسفر عن مقتل 100 وإصابة أكثر من 150 شخصا.

ووجه وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، دائرتي صحة كركوك وصلاح الدين بإرسال سيارات الإسعاف إلى نينوى لإغاثة المصابين بحادثة الحريق.

وقال الحسناوي لوكالة الانباء العراقية، إنه وجه بإرسال شحنة تعزيزات تتضمن أكياس من الدم ومضادات حيوية وسوائل وريدية لإسعاف المصابين جراء الحريق.

من جانبه، أكد محافظ نينوى نجم الجبوري، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بالاستنفار التام لإسعاف المصابين في الحادث.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الجبوري قوله: "نقلنا المصابين الى المستشفيات الأخرى في نينوى وإقليم كردستان"، مؤكدا أنه "لا توجد إحصائية نهائية لعدد الوفيات والمصابين".