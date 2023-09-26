ووفق بيان رسمي، فقد شملت التعديلات تعيين:

1. تعيين رائد مظفر رفعت أبو السعود، وزيرا للمياه والري.

2. تعيين وجيه طيب عبدالله عزايزة، وزير دولة.

3. تعيين أحمد ماهر حمدي توفيق أبو السمن، وزيرا للأشغال العامة والإسكان.

4. تعيين حديثة جمال حديثة الخريشة، وزيرا للشؤون السياسية والبرلمانية.

5. تعيين السيد يوسف محمود علي الشمالي، وزيرا للصناعة والتجارة والتموين.

6. تعيين ناديا عبد الرؤوف سالم الروابدة، وزيرة للعمل.

7. تعيين وسام وليد توفيق التهتموني، وزيرة للنقل.

8. تعيين مهند أحمد سالم المبيضين، وزيرا للاتصال الحكومي.

وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام الملك، في قصر الحسينية، بحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي.

الأكثر تعديلا في تاريخ البلاد

وتعتبر حكومة الخصاونة الأكثر تعديلا في تاريخ الأردن، واستعانت في تعديلها السابع بخمسة وزراء جدد في حين خرج منها اثنان فقط، ليرتفع عددها الاجمالي إلى 30 وزيرا.

ويأتي هذا التعديل وفقا لمراقبين، مؤشرا على جدية الحكومة بالاستعداد للمرحلة القادمة، والتي تتضمن العديد من الملفات أبرزها: