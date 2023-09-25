قالت القيادة المركزية إن قواتها اعتقلت قياديا في تنظيم داعش بعد تنفيذ غارة بمروحية في شمال سوريا يوم السبت.

ونقلت رويترز عن القيادة "تم القبض على أبو هليل الفدعاني، وهو مسؤول العمليات والتسهيلات في تنظيم داعش بسوريا، خلال الغارة. تشير التقديرات إلى أن للفدعاني علاقات في جميع أنحاء شبكة التنظيم بالمنطقة".

وقال تروي جارلوك المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية في بيان"إلقاء القبض على مسؤولين في تنظيم الدولة مثل الفدعاني يزيد من قدرتنا على تحديد أماكن الإرهابيين، واستهدافهم، وإخراجهم من ساحة المعركة".

وأضاف البيان أنه لم يسقط أي قتلى أو جرحى من المدنيين خلال العملية.