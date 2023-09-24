وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في حسابه على موقع إكس": "إلى أبنائنا الشباب والشابات في دولة الإمارات، أبحث عن شاب أو شابة من المتميزين، يمثلون قضايا الشباب، وينقلون آراءهم، ويتابعون الملفات الحكومية التي تهمهم، ليكون وزيراً/وزيرةً للشباب معنا في حكومة الإمارات".

وأضاف: "نريده ملمّاً بقضايا وطنه، واعياً لواقع مجتمعه، ميدانياً في عمله، عقلانياً في طرحه، شجاعاً وقوياً في تمثيل بلده، شغوفاً لخدمة تراب وطنه".

وتابع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "نطلب ممن يجد في نفسه الكفاءة والقدرة والأمانة ليكون وزيراً للشباب الكتابة لنا في مجلس الوزراء عبر "ContactUs@moca.gov.ae"، والله الموفق أولاً وأخيراً لكل خير".