وفي كلمتها شددت الهاشمي على ضرورة "إجراء مناقشات جادة لإصلاح مجلس الأمن".

وأضافت: "تقسيم العالم إلى منطق مع أو ضد لم ينجم عنه أي حلول سياسية ولن يخرج منه أي طرف منتصرا".

وعن السياسة الإماراتية، أشارت الهاشمي إلى أن "هدف الإمارات الأسمى هو تفعيل مبدأ تصفير المشاكل للمضي قدما نحو السلام الشامل والأمن والاستقرار".

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أوضحت المسؤولة الإماراتية أن بلادها "تؤمن بأن الدولة الفلسطينية المستقلة يجب أن تقام على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وتطرقت الهاشمي إلى مسألة الممارسات العنصرية، مشددة على "وجوب التصدي لها لا سيما التمييز ضد النساء والفتيات في أفغانستان".

وتناولت الهاشمي في كلمتها قضية المناخ، حيث قالت إن "التغير المناخي أزمة تمثل مرحلة مفصلية يمر بها العالم".

وتابعت قائلة: "رغم تعاظم أزمة ندرة المياه حول العالم إلا أنها لا تحظى بالاهتمام الدولي المطلوب".

ولفتت في كلمتها إلى أن "مؤتمر COP28 المقرر تنظيمه في الإمارات يركز على تفعيل صندوق الخسائر والأضرار".