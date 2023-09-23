قتل 10 أشخاص على الأقل بعد انفجار شاحنة مفخخة عند نقطة تفتيش ،في بلدة بلدوين وسط الصومال، حسبما قال شرطي لـ"رويترز"، السبت.
وأضاف الشرطي: "حتى الآن رأيت 10 قتلى من بينهم جنود ومدنيون وأكثر من 10 جرحى، لكن من المؤكد أن عدد القتلى سيرتفع".
وكالات - أبوظبي
قتل 10 أشخاص على الأقل بعد انفجار شاحنة مفخخة عند نقطة تفتيش ،في بلدة بلدوين وسط الصومال، حسبما قال شرطي لـ"رويترز"، السبت.
وأضاف الشرطي: "حتى الآن رأيت 10 قتلى من بينهم جنود ومدنيون وأكثر من 10 جرحى، لكن من المؤكد أن عدد القتلى سيرتفع".
وأضاف الشرطي: "حتى الآن رأيت 10 قتلى من بينهم جنود ومدنيون وأكثر من 10 جرحى، لكن من المؤكد أن عدد القتلى سيرتفع".