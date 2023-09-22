طالب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الجمعة، "الدول الصديقة والنزيهة" بمساعدة حكومته على مكافحة الفساد واسترداد أموال العراق المنوهوبة. وأكد أن حكومته تتخذ سياسية خارجية متوازنة تنأى عن التدخل في شؤون دول الجوار.