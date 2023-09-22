تحدث وزير الخارجية المصري، سامح شكري، عن ملفات عدة، منها الملف الليبي والسوداني، وعلاقة مصر مع الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، وذلك في مقابلة مع سكاي نيوز عربية، الجمعة.