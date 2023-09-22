قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الجمعة، إن السلام بين إسرائيل والسعودية من شأنه سيفتح المجال أمام السلام في عموم المنطقة، وذلك في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.