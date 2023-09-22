ونقلت وسائل إعلام رسمية صينية عن شي إعلانه خلال اجتماع مع الأسد: "الصين وسوريا ستقيمان شراكة استراتيجية".

وأضاف: "الصين ترغب في العمل مع سوريا لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون"، مبرزا أن "تحسين العلاقات سيكون خطوة مهمة في تاريخ البلدين".

وتابع: "الصين ترغب في زيادة الواردات من المنتجات الزراعية عالية الجودة من سوريا.. كما نرغب في مواصلة الدعم المتبادل في القضايا المتعلقة بالمصالح الأساسية وأكبر مباعث القلق لكلا البلدين".

وأشار إلى أن بلاده تدعم سوريا في إعادة الإعمار وتعزيز بناء القدرة على مكافحة الإرهاب.

ووصل بشار الأسد، الخميس، إلى الصين، مرفوقا بزوجته أسماء الأسد، حيث سيشارك في افتتاح دورة الألعاب الآسيوية، السبت، مع شي جين بينغ وعدد من قادة الدول.

وهذه أول زيارة رسمية لبشار الأسد إلى هذا البلد منذ أكثر من عقد.