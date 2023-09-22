طالب قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، يوم الخميس، الأمم المتحدة بتصنيف قوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها " منظمات إرهابية"، لافتا إلى أن خطر الحرب في السودان يهدد دول الجوار والإقليم، وذلك في كلمة أمام الجمعية العامة بنيويورك.