وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" إن الرئيسين سيعقدان "قمة سورية صينية (...) كما تشمل الزيارة عددا من اللقاءات والفعاليات التي سيجريها الرئيس الأسد وأسماء الأسد في مدينتي هانغتشو وبكين".

انخراط صيني في الملف السوري

ويرى المراقبون أن الدور المتعاظم للصين في المعادلات السياسية والاقتصادية حول العالم والذي تضاعف بعد الأزمة الأوكرانية، يمكنها من الانخراط الايجابي أكثر في واحدة من أعقد الأزمات الملتهبة في المنطقة وهي الأزمة السورية، عبر الإسهام في ترجيح كفة السلام والاستقرار واعادة الإعمار في البلاد التي أنهكتها سنوات طويلة من الحرب الداخلية والتدخلات الخارجية.

ويقول أستاذ العلاقات الدولية في جامعة دمشق الدكتور عقيل محفوض، في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية":

الزيارة تندرج في أفق التحولات التي يشهدها الحدث السوري، بعد الانفتاح العربي وجملة التطورات في المواقف من الأزمة، ومن المؤمل أن تكون نقطة تحول في الحدث السوري وتداخلاته الدولية.

وإذا كانت سوريا هي "خط الصدع" في السياسات الدولية، فإنها تمثل بالمقابل إحدى خطوط التوافق والتحالف بين فواعل على خلاف مع أميركا.

زيارة الأسد تقول للعالم أن سوريا ماضية في خطها السياسي وتحالفاتها الدولية، وأنها تعول على التغير في موازين القوة في العالم، بوصفه رافعة للحدث السوري، تنقله من الصراع والحرب إلى السياسة، ومن القطيعة إلى التواصل، ومن الدمار والحصار إلى البناء والتنمية.