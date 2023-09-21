وشدد العليمي على أن "الطريق إلى السلام" لا يزال متاحا في اليمن، وأنه سيتم عبر استعادة الثقة بالحكومة الشرعية اليمنية.

وخلال الكلمة، أشار العليمي للنقاط التالية: