وأشار ليندركينغ في المقابلة مع سكاي نيوز عربية، إلى الوصول إلى تقدم ملموس، في حل الأزمة اليمنية، لكنه حذر من "وضع إطار زمني" للتوصل لحل نهائي.

وأشار ليندركينغ إلى أنه لن يكون هناك "ضمانات" لالتزام الأطراف بهذا الاتفاق، مشيرا: "أطراف النزاع ستكون مسؤولة عن الالتزامات التي تتعهد بها".

وأضاف المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن: "هناك تعاون كبير بين دول الخليج والولايات المتحدة لحل الأزمة اليمنية كأولوية".

أما بشأن حالة الوضع الإنساني في اليمن، أكد ليندركينغ أن "الوضع الإنساني ما يزال سيئا في اليمن رغم التقدم الإيجابي في المفاوضات".