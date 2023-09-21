المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، كشف أن العاصفة دانيال دمرت شبكة الطرق وحطّمت الجسور التي تربط شرق المدينة بغربها، ونحو 70 في المئة من البنية التحتية.

فيما بدأت السلطات المحلية في درنة بإقامة سياج حول المناطق المنكوبة، تحسبا لتفشي الأمراض ودعما عمليات الإغاثة.

فمتى تستفيق ليبيا من هول الصدمة؟ وما السبيل لإعادة بناء ما دمرته الكارثة؟

في هذا الصدد، قال نائب رئيس المجلس الانتقالي الليبي السابق، عبد الحفيظ غوقة، في حديثه لبرنامج "غرفة الأخبار" على قناة "سكاي نيوز عربية":

الوضع في درنة مأساوي ومروع.. السبب هو الإهمال والفوضى وانعدام المؤسسات.

درنة تابعة للشرق، لكن المسؤولية تتحملها حكومة الوحدة.

المواطن الليبي في آخر اهتمام السلطات في البلاد.