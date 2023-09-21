ولدى سؤاله عما سيحدث إذا حصلت إيران بالفعل على قنبلة نووية قال الأمير محمد بن سلمان "إذا حصلوا على واحدة فلا بد أن نحصل عليها بالمثل".

وأضاف إن حيازة السلاح النووي لا فائدة منه... وإن استعملته سيتعين أن تدخل في معركة كبرى مع باقي العالم".

وأكد ولي العهد السعودي أن العلاقات مع إيران تتقدم معربا عن أمله أن تستمر لصالح أمن المنطقة واستقرارها.

وحول ملف القضية الفلسطينية، نفى الأمير محمد بن سلمان تعليق المفاوضات بشأن العلاقة مع إسرائيل مشيرا إلى أنها تتقدم يوما بيوم، مؤكدا أن القضية الفلسطينية مهمة لتطبيع العلاقات.

وأكد ولي العهد السعودي أن هناك مباحثات مع الجانب الأميركي للتوصل إلى نتائج جيدة لرفع معاناة الفلسطينيين.

وأضاف أنه في حال نجحت إدارة بايدن بأن تعقد اتفاقا بين المملكة وإسرائيل فسيكون أضخم اتفاق منذ انتهاء الحرب الباردة.