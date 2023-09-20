ويتولى الونيسي رئاسة حركة النهضة منذ اعتقال راشد الغنوشي في 17 أبريل الماضي.

وأعتقل الونيسي من قبل عناصر من الشرطة في 5 سبتمبر قبل إحالة قضيته إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

وقال عبد الفتاح التاغوتي، المسؤول في حزب النهضة، لوكالة فرانس برس، إن قاضي التحقيق في هذا القطب قرر الأربعاء إصدار مذكرة إيداع في حق الونيسي.

وفي التسجيلات المسربة على شبكات التواصل الاجتماعي، يظهر تصريح منسوب للونيسي يذكر فيه لقاءه مع رجال أعمال تونسيين نافذين، فضلا عن التحدث عن الانتهاكات المالية التي ارتكبها أحد الأعضاء المسؤولين في حزب النهضة.

وفي إطار القضية ذاتها، تم توقيف مسؤولين آخرين في حزب النهضة بمن فيهم عبد الكريم الهاروني.