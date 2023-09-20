وقالت وكالة الأنباء السعودية إنه جرى خلال اللقاء التأكيد على استمرار وقوف المملكة مع اليمن وشعبه الشقيق، وحرصها الدائم على تشجيع الأطراف اليمنية للجلوس على طاولة الحوار؛ للتوصُّل إلى حل سياسي شامل ودائم في اليمن تحت إشراف الأمم المتحدة، والانتقال باليمن إلى نهضة شاملة وتنمية مستدامة للشعب اليمني الشقيق، في ظل استقرار سياسي وأمن دائم، يتكامل مع النهضة التنموية للمنظومة الخليجية.

ونقلت وكالة رويتزر للأنباء عن عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي علي القحوم، أن عودة الوفد الى صنعاء هدفها "التشاور".

وكتب على منصة "إكس" (تويتر سابقا) إن الوفد عاد "للتشاور مع القيادة... وإطلاعها على نتائج المفاوضات".

وأكد أنه ستكون هناك "جولة جديدة... حيث اتسمت المفاوضات (في السعودية) بالجدية والإيجابية والتفاؤل في تجاوز التعثر والعقد" في ملفات مختلفة.