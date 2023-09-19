ورجحت الشركة المشغلة لشبكة الاتصالات وقوع أعمال تخريبية وراء قطع الكوابل.

وكانت مصادر محلية من درنة تحدثت عن انقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات في كامل المدينة منذ فجر يوم الثلاثاء.

وقالت الشركة على صفحتها في "فيسبوك": "بفضل الله وجهود مهندسينا تم منذ لحظات عودة الاتصالات تدريجيا إلى المناطق الشرقية، وإصلاح الكوابل ولازال العمر مستمرا لإرجاع باقي المسارات".

وأدى الإعصار دانيال إلى مقتل الآلاف، حيث اقتلعت المباني السكنية وجرفت الطرق والجسور.

وتم الإبلاغ عن مقتل ما يزيد على 11300 شخص، وما زال أكثر من 10000 خرين في عداد المفقودين بعد أسبوع من الكارثة، وفق ما ذكر الهلال الأحمر الليبي والأمم المتحدة.