وقال رسول في بيان: "قامت طائرة مسيرة بدخول الأجواء العراقية عبر الحدود مع تركيا وقصف مطار "عربت" في محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق، مما أدى إلى استشهاد ثلاثة من أبطال جهاز مكافحة الإرهاب وإصابة ثلاثة آخرين".

وأضاف أن "هذا العدوان يشكل انتهاكا لسيادة العراق، وأمنه وسلامة أراضيه، ويمثل إخلالا وتهديدا للسلم والأمن في المنطقة والعالم، وخرقا لأحكام القانون الدولي، وانتهاكا لمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة"، مؤكدا أن "هذه الاعتداءات المتكررة لا تتماشى مع مبدأ علاقات حسن الجوار بين الدول، وتهدد بتقويض جهود العراق في بناء علاقات سياسية واقتصادية وأمنية طيبة ومتوازنة مع جيرانه".

وتابع: "يحتفظ العراق بحقه بوضع حد لهذه الخروقات، الرحمة والخلود لشهدائنا الأبرار والشفاء العاجل للجرحى".

الأمم المتحدة تدين

أدانت بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي" الهجوم على مطار عربت، في بيان جاء فيه أن "يونامي تدين الهجوم على مطار عربت بمحافظة السليمانية، والذي تسبب في وقوع عدد من الضحايا، يجب أن تتوقف الهجمات التي تنتهك السيادة العراقية بشكل متكرر".



وأضافت: "لا بد من معالجة الشواغل الأمنية من خلال الحوار والدبلوماسية، وليس من خلال الضربات".

تفاصيل الهجوم

استهدفت ضربة الطائرة المسيّرة مطار عربت الزراعي جنوب مدينة السليمانية .

أدت الضربة أيضا إلى إصابة 3 عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب بإقليم كردستان .

توعد بيان للجهاز بـ"الانتقام ممن سماهم العملاء والجواسيس الذين أعطوا معلومات عن وجود تلك القوات في المطار المذكور".

وفي أول تعليق سياسي على الهجوم، أكد رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل الطالباني، أن استهداف مطار عربت الزراعي في السليمانية "خرق فاضح لحدود" إقليم كردستان والعراق.

ونقلت وسائل إعلام كردية عن طالباني دعوته للحكومة المركزية في بغداد إلى "تحمل مسؤولياتها الدستورية والوطنية في حماية أرض وسماء العراق بما فيها كردستان"، معتبرا ما حدث "هجوما إرهابيا".

يقول الكاتب والمحلل السياسي العراقي جمال آريز، في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية ":