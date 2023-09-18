وقالت الوسائل إن الشباب الستة هم: محمد المجبري، و يوسف الدينالي، و بالعيد التاورغي، و ناجي بن سعود، و مهند الزليتني، و هاشم الشريف.

ووقع الحادث الفاجع عند منطقة قندولة بالجبل الأخضر (40 كم جنوب غرب البيضاء).

وتداول مقربون من الشباب على منصات التواصل الاجتماعي خبر وفاتهم، بعدما أنهوا مهمتهم الإنسانية في درنة.

وكان فريق "فزعة شباب بنغازي" من أول الملتحقين بدرنة إثر تعرضها لفيضان أودى بحياة الآلاف من الأشخاص ومسح أحياء بكاملها.

وأدى الفيضان إلى مقتل الآلاف في ثوان معدودة، حيث اقتلعت المباني السكنية وجرفت الطرق والجسور.

وتم الإبلاغ عن مقتل ما يزيد على 11300 شخص، وما زال أكثر من 10000 خرين في عداد المفقودين بعد أسبوع من الكارثة، وفق ما ذكر الهلال الأحمر الليبي والأمم المتحدة.