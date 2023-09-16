وقال رئيس الهيئة العامة للبحث عن المفقودين كمال السيوي في درنة، إن عناصر الهيئة يعملون حاليا على أخذ عينات الحمض النووي من الجثث المجهولة والمتحللة في منطقة ساحل البحر بدرنة.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن السيوي إن الهيئة تعمل حاليا على حصر وتوثيق أعداد الضحايا التي تم انتشالها بالتعاون مع كافة الجهات المسؤولة وذات العلاقة، مشيرا إلى أن العينات يتم بعد أخذها نقلها إلى قاعدة بيانات الهيئة طرابلس.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن لديهم فرق مقسمة لثلاثة مناطق وهي مدينة سوسة ومنطقتي ساحل البحر والمباني في مدينة درنة؛ مؤكدا أن هناك فرقا اخرى ستصل درنة غدا للمساعدة في انتشال الجثث وأخذ عينات الحمض النووي من الضحايا.