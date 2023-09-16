وأفاد المصدر لوكالة المغرب العربي للأنباء بأن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمغرب "ليست مُدرجة في جدول الأعمال ولا مُبرمجة".

وكانت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، قد أعلنت في حديث لإحدى القنوات الإخبارية، عن برمجة زيارة للرئيس ماكرون إلى المغرب، بدعوة من العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وعبر المصدر الحكومي الرسمي ذاته عن استغرابه لكون كولونا اتخذت "هذه المبادرة أحادية الجانب ومنحت لنفسها حرية إصدار إعلان غير مُتشاور بشأنه بخصوص استحقاق ثنائي هام".

وكان ماكرون أطل على المغاربة بفيديو، نشره على حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، عبّر فيه عن تضامن بلاده مع المغرب، بعد الزلزال المدمر الذي هز البلاد وخلف آلاف القتلى والجرحى.

وقال الرئيس الفرنسي: "نحن هنا، ومستعدون لإرسال مساعدات إنسانية مباشرة. أتمنى أن تتوقف كل هذه الخطابات الجدلية التي ليست في محلها والتي تعقد الأمور في هذه اللحظة المأساوية".

وأضاف: "باريس على استعداد لتقديم يد المساعدة في جميع المجالات التي قد يرى المغرب أننا سنكون مفيدين له فيها.. نحن معكم الآن وغدا".